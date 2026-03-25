SON DAKİKA | İran vurdu! İsrail’deki Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi: Misilleme saldırılarını sürdüren İran Rabin Elektrik Santrali'ni hedef aldı. Füze misillemesi sonrası İsrail’in Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldiği öğrenildi.

SON DAKİKA | İran vurdu! İsrail’deki Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseliyor
Devrim Karadağ

Son dakika: 28 Şubat’ta bu yana ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta 26. gününe girilirken, karşılıklı saldırılar da sürüyor.

İran'ın misillemeleri devam ederken, fırlatılan füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından İsrail hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi.

RABİN ELEKTRİK SANTRALİ HEDEF ALINDI

İran’ın füze misillemesi sonrası İsrail’in Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseliyor.

SON DAKİKA | İran vurdu! İsrail’deki Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseliyor 1

TEL AVİV ÇEVRESİNDE 7 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan dün geceki misillemelerin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çalarken İran'ın ateşlediği çok başlıklı füzeler İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerin 11 bölgeye düştüğünü kaydetti.

SON DAKİKA | İran vurdu! İsrail’deki Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseliyor 2

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Petah Tikva'da füze parçalarının binalara isabet ederek hasara neden olduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Bnei Brak bölgesinde aralarında çocukların da olduğu 6'sı hafif 7 kişinin yaralandığını, olay yerinde müdahale edilen yaralıların hastaneye nakledildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise arama kurtarma ekiplerinin isabet tespit edilen noktalara yönlendirildiği bildirildi.

SON DAKİKA | İran vurdu! İsrail’deki Rabin Elektrik Santrali çevresinden dumanlar yükseliyor 3

İRAN: İSRAİL'DEKİ HEDEFLER VE ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÜSLERİ FÜZE VE İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 80. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan stratejik noktalar ve askeri merkezler Devrim Muhafızları Ordusu'nun füzeleriyle ağır ve sürekli bir saldırıda imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların 80. dalgasının Lübnan'daki Hizbullah'a ve Lübnan'ın güneyindeki halkın direnişine destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından çocuk katili Siyonist rejime karşı daha önce duyurulan bir dizi operasyonun başlangıcıdır. Bu operasyonlarda, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki Siyonist güçlerin toplanma yerleri İran ordusu tarafından hiçbir ayrım gözetilmeksizin ağır füze ve İHA saldırılarına maruz bırakılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali Salim ve Arifcan üsleri ile Ürdün'deki Muvaffak Salti ve BAE'deki Şeyh İsa üssünün de füze ve saldırı İHA'larıyla hedef alındığı aktarıldı.

