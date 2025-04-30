SON DAKİKA | İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ savcılık radarında! İBB'den ihale dosyaları istendi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki İSKİ, KİPTAŞ VE İSFALT'ın son 6 yıla ait ihale dosyalarını istedi. CHP'li Gökhan Günaydın, sosyal medyada yaptığı açıklamada söz konusu talebi "İki yazı geldi" diyerek duyurdu.

CHP'li Günaydın yaptığı paylaşımda "Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Üstelik te yazı tarihi 30 Nisan, yazının cevabını 8 Nisan’da istiyorlar. Yazı savcılıktan gelmiş, elbette istenilenler verilecek." dedi.

BELGELERİ PAYLAŞTI

Söz konusu talebin belgelerini de paylaşan Günaydın, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Verilecek te, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu?

Neden bu tarihi milat alıp ta öncesine bakmıyorsunuz?

Savcılık kurumu Hükümete mi bağlı yoksa devlete mi?

Yalnızca bu örnek bile yürütülen soruşturmanın siyasi içeriğini ve amacını göstermesi açısından yeterli..

Ancak bununla yetinmeyelim, inceleme ve denetim aşamasına ilişkin ibretlik bir örnek daha verelim.

Bu kez İBB’de denetimde olan mülkiye müfettişleri, 24 Şubat 2025 tarihli yazı ile İBB’den 14 şirketin ihale evraklarını istiyorlar (Ek-3).

Bu şirketlerin 6 tanesinin 2019 yılından önce de (AK Parti döneminde de) ihale aldıkları ortaya çıkınca, ertesi gün telaşla yazdıkları yazıyla (Ek-4) 2019 sonrası dosyaların istendiğini belirtip, milat (2019) öncesi dosyalara bak(a)mayacaklarını itiraf etmiş oluyorlar.

Biz buna Anadolu’da “yüz yırtılması” diyoruz.

Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar.

Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var!!!

Sizi ve yöntemlerinizi epeydir biliyoruz, siz de bizi her geçen gün daha fazla tanıyorsunuz..

Kum saati çalışıyor..

Millet büyüktür.."