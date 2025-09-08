Son dakika | İsrail'den Suriye'nin Humus kentine saldırı

Son dakika haberi: Suriye'nin Humus kentine İsrail'in saldırı düzenlediği bildirildi.

SANA'nın aktardığına göre İsrail, Suriye'nin Humus kentinde saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Humus'taki bir mühimmat deposunun hedef alındığı iddialar arasında.

İsrail ordusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SALDIRI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları da düzenledi. İHA'nın aktardığına göre; Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda 262 kişi hayatını kaybetti, 608 kişi de yaralandı.

