HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | İsrail'den Suriye'nin Humus kentine saldırı

Son dakika haberi: Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) bildirdiğine göre İsrail, Humus kentine saldırı gerçekleştirdi.

Son dakika | İsrail'den Suriye'nin Humus kentine saldırı

Son dakika haberi: Suriye'nin Humus kentine İsrail'in saldırı düzenlediği bildirildi.

SANA'nın aktardığına göre İsrail, Suriye'nin Humus kentinde saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Humus'taki bir mühimmat deposunun hedef alındığı iddialar arasında.

İsrail ordusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’A SALDIRI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları da düzenledi. İHA'nın aktardığına göre; Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda 262 kişi hayatını kaybetti, 608 kişi de yaralandı.

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma
Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladıErdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

Gergin geçen gün sonrası Özgül Özel'den ilk hamle

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.