SON DAKİKA | İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı! 5 şart sunuldu, ordu hazırlık yapıyor

Son dakika haberi: İsrail'de güvenlik kabinesi gerginliklerin yaşandığı toplantıda "Gazze'yi tamamen işgal planı"nı görüştü. İsrail Başbakanlık ofisi, planın onaylandığını duyurdu. İsrail basını, işgal için ordunun hazırlık yaptığını iddia etti.

Devrim Karadağ

Son dakika: İsrail kabinesi soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından Gazze'yi tamamen işgal planın onaylandığını duyurdu.

TOPLANTI 10 SAAT SÜRDÜ

Ofis, 10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağını duyurdu.

İSRAİL KABİNESİNDEN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı:

  • Hamas'ın silahsızlandırılması,

  • 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

  • Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

  • Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.

TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI

İsrail basınına göre toplantıda kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar tartıştı.

Tartışmanın nedeni, tamamen işgal planına ordunun karşı çıkması.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Bakanlar ise Zamir'e karşı çıktı.

SOYKIRIMI REDDETTİ

Toplantı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Basınından Fox News'a konuştu ve "Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" öne sürdü.

Gazze'yi, "bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." dedi.

"Gazze'de soykırım yapmıyoruz, isteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik" dedi.

En Çok Aranan Haberler

