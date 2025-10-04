Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu Türkler dönüyor! Küresel Sumud Filosu'yla yola çıkmışlardı: "Bugün Türkiye'ye dönecekler"

Son dakika haberi: Gazze'deki ablukayı kırmaya giden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi sonrası Türkiye devreye girdi.

"36 VATANDAŞIMIZIN ÖZEL BİR UÇAK SEFERİYLE DÖNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamayı yaptı: "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

UÇAKTA DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI DA YER ALACAK

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

