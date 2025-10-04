HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu Türkler dönüyor! Küresel Sumud Filosu'yla yola çıkmışlardı: "Bugün Türkiye'ye dönecekler"

Son dakika haberi: İsrail, içlerinde Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri alıkoymuştu. 36 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye döneceği bildirildi.

Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu Türkler dönüyor! Küresel Sumud Filosu'yla yola çıkmışlardı: "Bugün Türkiye'ye dönecekler"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gazze'deki ablukayı kırmaya giden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi sonrası Türkiye devreye girdi.

"36 VATANDAŞIMIZIN ÖZEL BİR UÇAK SEFERİYLE DÖNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamayı yaptı: "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Son dakika | İsrail in alıkoyduğu Türkler dönüyor! Küresel Sumud Filosu yla yola çıkmışlardı: "Bugün Türkiye ye dönecekler" 1

UÇAKTA DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI DA YER ALACAK

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

Son dakika | İsrail in alıkoyduğu Türkler dönüyor! Küresel Sumud Filosu yla yola çıkmışlardı: "Bugün Türkiye ye dönecekler" 2

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimya fabrikasında patlama! İşçilerden acı haber geldiKimya fabrikasında patlama! İşçilerden acı haber geldi
Sonradan Türk vatandaşı oldukları iddia edilmiştiSonradan Türk vatandaşı oldukları iddia edilmişti

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Türkiye Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.