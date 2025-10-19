HABER

Son dakika | İsrail şaşırtmadı: Ateşkesten sonra Gazze'ye yine füze yağdı!

Son dakika haberi: İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'ye yine hava saldırısı düzenlendi. ABD Başkan Donald Trump'ın aracılık ettiği ateşkes anlaşması böylelikle ihlal edildi.

Son dakika haberi: İmzalanan ateşkese rağmen İsrail Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

TRUMP ARACILIK ETMİŞTİ

Reuters'ın aktardığına göre de İsrail ordusu hava saldırısı düzenleyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

Son dakika | İsrail şaşırtmadı: Ateşkesten sonra Gazze ye yine füze yağdı! 1

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreni gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzalamıştı.

