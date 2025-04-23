Son dakika... İstanbul art arda depremlerle sallandı! İnsanlar kendilerini sokaklara attı; toplanma alanları doldu taştı

Son dakika haberi... İstanbul'da bugün 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 6.2'lik depremin ardından en büyükleri 5.9, 4.9, 4.8 olan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREME EVLERİNDE VE DÜKKANLARINDA YAKALANANLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerini hemen sokağa attı. Vatandaşlar evlerinden yanlarına alabileceklerini alarak toplanma alanlarına ve binaların olmadığı açık yerlere gitti.

DEPREMİN ARDINDAN TOPLANMA ALANLARI DOLDU TAŞTI

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı. Mynet İçerik Editörü Enes Çırtlık Gaziosmanpaşa Küçükköyde'ki son durumu okurlara aktardı. Görüntülerde toplanma alanının tamamen dolduğu görüldü.

Durum sadece burada değil, İstanbul'un birçok noktasında aynı oldu. Kağıthane'de kameralara yansıyan görüntülerde de vatandaşların parkalara ve boş alanlara akın ettiği görüldü.

"PANİKLE ÇOCUKLARIMLA BERABER DIŞARI ÇIKTIM"

Depreme ailesi ve çocuklarıyla evde yakalanan Behzat Kuşgun, "Evde oturuyordum baktım televizyon sallanmaya başladı. Film izliyordum, panikle çocuklarımla beraber dışarı çıktım. Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz. Geceyi arabada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'daki bazı toplanma alanlarındaki son durum:





Arnavutköy

İSTANBUL'DA DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

İstanbul'da olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların kullanımına sunulmuştur. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde, bu toplanma alanları sadece bir liste olarak değil, aynı zamanda harita üzerinden görsel olarak da erişilebilir. Böylece, vatandaşlar kolayca en yakın güvenli alanı bulup, olası bir acil durumda hızlı ve düzenli bir şekilde hareket edebilirler.

e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI HARİTASI İÇİN BU BAŞLIĞA TIKLAYABİLİRSİNİZ



e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025

1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.

İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE ÖNE ÇIKAN TOPLANMA ALANLARI ŞUNLARDIR:



Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı