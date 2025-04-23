HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika... İstanbul art arda depremlerle sallandı! İnsanlar kendilerini sokaklara attı; toplanma alanları doldu taştı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... İstanbul bugün art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. İlk olarak 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, bu sarsıntıdan dakikalar sonra 6.2 büyüklüğünde ciddi bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından en büyüğü 5.9 olan çok sayıda artçı deprem yaşanırken, İstanbullu vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sarsıntıların ardından İstanbul'daki toplanma alanları doldu taştı. Peki, İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... İstanbul'da bugün 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 6.2'lik depremin ardından en büyükleri 5.9, 4.9, 4.8 olan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREME EVLERİNDE VE DÜKKANLARINDA YAKALANANLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerini hemen sokağa attı. Vatandaşlar evlerinden yanlarına alabileceklerini alarak toplanma alanlarına ve binaların olmadığı açık yerlere gitti.

DEPREMİN ARDINDAN TOPLANMA ALANLARI DOLDU TAŞTI

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı. Mynet İçerik Editörü Enes Çırtlık Gaziosmanpaşa Küçükköyde'ki son durumu okurlara aktardı. Görüntülerde toplanma alanının tamamen dolduğu görüldü.

55

Durum sadece burada değil, İstanbul'un birçok noktasında aynı oldu. Kağıthane'de kameralara yansıyan görüntülerde de vatandaşların parkalara ve boş alanlara akın ettiği görüldü.

1

"PANİKLE ÇOCUKLARIMLA BERABER DIŞARI ÇIKTIM"

Depreme ailesi ve çocuklarıyla evde yakalanan Behzat Kuşgun, "Evde oturuyordum baktım televizyon sallanmaya başladı. Film izliyordum, panikle çocuklarımla beraber dışarı çıktım. Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz. Geceyi arabada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

2

İstanbul'daki bazı toplanma alanlarındaki son durum:

arnavutköy
Arnavutköy

bahçelievler
Bahçelievler

645

31

32

İSTANBUL'DA DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

İstanbul'da olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların kullanımına sunulmuştur. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde, bu toplanma alanları sadece bir liste olarak değil, aynı zamanda harita üzerinden görsel olarak da erişilebilir. Böylece, vatandaşlar kolayca en yakın güvenli alanı bulup, olası bir acil durumda hızlı ve düzenli bir şekilde hareket edebilirler.

e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI HARİTASI İÇİN BU BAŞLIĞA TIKLAYABİLİRSİNİZ

e-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025

1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.

İSTANBUL’UN BAZI İLÇELERİNDE ÖNE ÇIKAN TOPLANMA ALANLARI ŞUNLARDIR:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası yayınlarla ilgili açıklama: Takip ediliyorDeprem sonrası yayınlarla ilgili açıklama: Takip ediliyor
Erdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurduErdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

Son dakika | İstanbul'da deprem canlı yayında stüdyoyu fena salladı! Kamera beşik gibi sarsıldı: "Çok derinden hissettik"

Son dakika | İstanbul'da deprem canlı yayında stüdyoyu fena salladı! Kamera beşik gibi sarsıldı: "Çok derinden hissettik"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.