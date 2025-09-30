Son dakika | İstanbul Boğazı'ndan geçerken arızalandı! Gemi trafiği için son durumu bakanlık açıkladı

98 metre uzunluğundaki Arda isimli gemi, Bandırma'dan Rusya'ya gidiş halindeyken arıza yaşadı.

Gemi, Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle duraksadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin emniyetle demirletildiğini açıkladı. Kılavuz kaptan ve römorkörler bu süreçte görev aldı.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, süreci koordine etti. Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörleri yardım sağladı. Gemi, Büyükdere’ye güvenli bir şekilde demirledi.

BAKANLIKTAN İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ İÇİN YENİ DUYURU

Bakanlıktan yapılan son açıklamada "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı." dendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır