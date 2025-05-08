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SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılın projeleri istedi!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nden 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istedi.

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılın projeleri istedi!
Doğukan Akbayır

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nden 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 01.01.2015 tarihinden 07.05.2025 tarihine kadar Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu hususunda ayrıntılı listenin hazırlanıp 12.05.2025 gününe kadar 197501 sicil numaralı polis memuru Mithat Çomaklı' ya teslim edilmesi rica olunur."

Kaynak: Ekol TV

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Belediyesi
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