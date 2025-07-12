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Son dakika | İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler sevk edildi

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Son dakika haberi: İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hava desteği de sağlanan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAVA DESTEĞİ SAĞLANDI

Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri bölgedeki söndürme çalışmalarına katılarak yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan görüntülenen orman yangınında ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevler ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışmaları kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul orman yangını Aydos Ormanı
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