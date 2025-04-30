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Son dakika… İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Borsa İstanbul’daki şüpheli işlemlerle ilgili harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul’da manipülatif işlem yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Mynet gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimlerine ulaştı.

Son dakika… İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi
Mynet Özel Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimlerine ulaştı. 15 kişinin 4'ünün Şanlıurfa'da 11'inin ise Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.

Gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

1-Onur Yılmaz
2-Cem Özay
3-Cemal Çetinkaya
4-Emre Kızılırmak
5-Erol Demir
6-Ferhat ekinci
7-Hasan Mehmetoğlu
8-İbrahim Halil Akbey
9-İzzet Paç
10-Mehmet Yılmaz
11-Mehmet Siraç Yıldırım
12-Murat Güler
13-Osman Özsoy
14-Ömer Yazmacı
15-Suat Hamarat Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Borsa İstanbul Mynet Özel
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