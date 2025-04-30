Son dakika… İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimlerine ulaştı. 15 kişinin 4'ünün Şanlıurfa'da 11'inin ise Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.

Gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

1-Onur Yılmaz

2-Cem Özay

3-Cemal Çetinkaya

4-Emre Kızılırmak

5-Erol Demir

6-Ferhat Ekinci

7-Hasan Mehmetoğlu

8-İbrahim Halil Akbey

9-İzzet Paç

10-Mehmet Yılmaz

11-Mehmet Siraç Yıldırım

12-Murat Güler

13-Osman Özsoy

14-Ömer Yazmacı

15-Suat Hamarat Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır