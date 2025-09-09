HABER

Son dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında alındı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve örgüt yanlısı şahıslarla irtibatlı olan 19 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 10 yabancı terörist belirlendi. Öte yandan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yanlısı şahıslarla irtibatlı olan, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı bilgileri bulunan 9 şahıs da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi.

19 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul’un 12 ilçesinde 21 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 19 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)

DEAŞ
