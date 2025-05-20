SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi! Vali Gül'den açıklama

Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." açıklamasını yaptı.