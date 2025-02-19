SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle THY birçok seferi iptal etti! 20 ve 21 Şubat'ta seyahati olanlar dikkat!

Son dakika: Türkiye, Altay Kar Fırtınasının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası kar yağışı İstanbul'da birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Birçok kişi ise uçak seferlerini merak ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı:
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 19, 2025
Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden…
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."
https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/
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