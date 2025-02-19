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  4. SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle THY birçok seferi iptal etti! 20 ve 21 Şubat'ta seyahati olanlar dikkat!

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle THY birçok seferi iptal etti! 20 ve 21 Şubat'ta seyahati olanlar dikkat!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.02.2025 15:18
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Son dakika: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin birçok uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu. Özellikle 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferler iptal edildi.

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle THY birçok seferi iptal etti! 20 ve 21 Şubat'ta seyahati olanlar dikkat!

Son dakika: Türkiye, Altay Kar Fırtınasının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası kar yağışı İstanbul'da birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Birçok kişi ise uçak seferlerini merak ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

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İSTANBUL HAVALİMANI KALKIŞ VARIŞLI SEFER İPTALİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."

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