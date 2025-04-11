Son dakika | İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi! Birkaç ilçede bastırdı: İşte yağış anından görüntüler

Son dakika haberi: Mega kentte nisan ayında kar sürprizi! İstanbul’da havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İHA'nın aktardığına göre kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece’de etkili oldu.
Öte yandan Hava Forum sosyal medya hesabının paylaştığı, Beylikdüzü'nden gelen görüntülerde de karın etkisini artırdığı görüldü.
Öte yandan Ankara başta olmak üzere başka birçok şehirde de kar yağışı etkili oldu. Nisan ayına rağmen Ankara, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Bursa ve Eskişehir beyaza büründü. Ankara’da eğitime ara verildi, birçok şehirde hayat olumsuz etkilendi.
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