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  4. Son dakika | İstanbul'da yarın okullar tatil edildi!

Son dakika | İstanbul'da yarın okullar tatil edildi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2025 18:22
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Son dakika haberi: İstanbul'da yarın (12 şubat çarşamba günü) okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika | İstanbul'da yarın okullar tatil edildi!

İstanbul'da yarın (12 Şubat Çarşamba) okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. "

7 İLÇEDE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
okul tatil valilik
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