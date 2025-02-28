Son dakika | İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan! Washington Büyükelçisi atandı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde karşılıklı büyükelçiliklerin çalışması için İstanbul'da masaya oturan ABD ve Rus heyetlerinin görüşmesi sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

İLK HAMLE RUSYA'DAN

Alexander Darchiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

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İSTANBUL'DAKİ ZİRVEDE HEYET BAŞKANIYDI

Darchiyev, İstanbul zirvesinde Rus heyetine başkanlık etmişti. Darchiyev daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü olarak görev yaptı.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeden önce yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde “birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını” belirterek, “Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz.” mesajını paylaşmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır