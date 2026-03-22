Son dakika| İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Vali Davut Gül patlamanın nedenini açıkladı

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih, öğle saatlerinde korkunç bir olayla sarsıldı. Fatih'te iki bina çöktü. Edinilen son dakika bilgilerine göre, önce bir binada başlayan çökme, zincirleme etki yaratarak yanındaki diğer yapıyı da yıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden binaların çökme nedeniyle ilgili açıklama geldi.

PATLAMANIN SEBEBİ DOĞAL GAZ

İstanbul Valiliği, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Enkaz altındaki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

5 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ!

İstanbul Valiliği'nin açıklamasından sonra enkaz altında kalan 5 kişi ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

VALİ DAVUT GÜL: '7 KİŞİ ÇIKARILDI'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Biri tek katlı, diğeri 2 katlı iki binada göçük meydana geldi. Toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana dek 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, çıkmak üzere. Sonuncu hemşerilerimizin de arama çalışmaları devam ediyor. Hemşerilerimizin hayati tehlikeleri yok." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül'ün açıklamasından sonra 8. kişiyi de ulaşıldı.

Kaynak: DHA