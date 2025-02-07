Son dakika| İstanbul Valiliği'nden CHP'nin 'Gazze' yürüyüşü talebine red!

CHP 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın Gazze tehcirine tepki yürüyüşü yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

CHP'nin Filistin halkının tehcirine yönelik girişimleri protesto etmek için Galata Köprüsü'nde düzenlemek istediği 'Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği izin vermedi.

Valiliğin CHP'nin talebine yanıt verdiği açıklamasında, "İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlemek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınmamıştır" ifadelerine yer verildi.