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Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Son dakika haberi: Türkiye güne dikkat çeken bir haberle uyandı. İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının düğmeye bastığı FETÖ soruşturmasında çok sayıda asker için gözaltı kararı verildi. İlk bilgilere göre gözaltı kararı çıkarılan 176 askerin 174'ünün muvazzaf olduğu belirlendi. Öte yandan FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 ilde operasyon düzenlendi. 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alındı.

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Son dakika! Son zamanların en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

GÖZALTI-ÇOK2

BİR OPERASYON DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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