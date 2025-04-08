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Son dakika | 'İmamoğlu' kararlarını protesto için eylem yapmışlardı! 139 kişi için hapis cezası istemi

Son dakika haberi: İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar sonrası düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 139 kişiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri, ayrıca kolluk kuvvetlerince çok kez uyarılar yapılmasına karşın dağılmamakta direnen eylemcilere orantılara müdahale edildiği belirtildi.

Son dakika | 'İmamoğlu' kararlarını protesto için eylem yapmışlardı! 139 kişi için hapis cezası istemi

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SARAÇHANE'DE GÜNLERCE MİTİNG DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

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YASAK OLDUĞU HATIRLATILDI

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

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"EYLEMCİLERE ORANTILI MÜDAHALE EDİLDİ"

Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulanan iddianamede, kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

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"KOLLUK KUVVETLERİNE TAŞ, SOPA, ŞİŞE, YANICI, YAKICI MADDELER VE SERT CİSİMLERLE KARŞILIK VERDİLER"

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarına değinilen iddianamede, gruba dağılmaları yönünde uyarı yapıldığında kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

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İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

139 KİŞİ İÇİN HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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