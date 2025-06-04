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Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesinden anlaşma çıkmamış ve 23 bin işçi grev kararı almıştı. Grev yedinci gününde son buldu. Sendika, belediyenin son teklifi kabul etti. İzmir'deki grev bayrama günler kala sona erdi. Sendikaya iletilen yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi.

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
Melih Kadir Yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
İzmir grev
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