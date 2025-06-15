SON DAKİKA | İzmir'de hastane yakınlarında yangın paniği! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika haberi: Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyorBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır