Son dakika | KAIROS'taki yangın söndürüldü, VIRAT Türkeli Limanı'na yanaştırılacak! Bakanlıktan yeni açıklama

Son dakika haberi: Karadeniz açıklarında hedef alınan ve yangın çıkan KAIROS adlı tanker ile VIRAT adlı gemi hakkında yeni açıklama yapıldı. VIRAT'ın yarın Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanıyor.

Son dakika | KAIROS'taki yangın söndürüldü, VIRAT Türkeli Limanı'na yanaştırılacak! Bakanlıktan yeni açıklama
Hazar Gönüllü

Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan "KAIROS" isimli tanker ile Karadeniz açıklarında İnsansız Deniz Araçları (İDA) tarafından hedef alınan "VIRAT" isimli geminin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"KAIROS'TA YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklaması şu şekilde:

"Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın söndürüldü. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.

"VIRAT'IN YARIN LİMANA YANAŞTIRILMASI PLANLANIYOR"

Virat isimli gemi ile ilgili operasyon devam etmekte olup geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır."

