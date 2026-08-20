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SON DAKİKA | Kandilli'den Marmara'daki son depremler hakkında açıklama!

Son dakika: Kandilli Rasathanesi, 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Kandilli'den Marmara'daki son depremler hakkında açıklama!
Enes Çırtlık

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden Marmara Denizi'ndeki son depremler hakkında açıklama geldi.

55 SAATTE 117 DEPREM

Yapılan açıklamada, 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Kandilli den Marmara daki son depremler hakkında açıklama! 1

Bununla birlikte mevcut aktivitenin, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir." denildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir.

19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir.

Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir.

Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nde Adalar'ın güneyinde son günlerde peş peşe küçük depremler kaydedilmiş, bölgedeki sismik hareketlilik dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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