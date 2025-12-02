HABER

Son dakika | Karadeniz'de bir tanker saldırısı daha! DGM duyurdu: "Sinop'a doğru seyretmektedir"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde bir gemiyle tankerin hedef alındığı Karadeniz'de bugün yine bir tankere saldırı oldu. Denizcilik Genel Müdürlüğünden saldırıya uğrayan gemiyle ilgili açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Denizcilik Genel Müdürlüğünden Karadeniz'de saldırıya uğradığını bildiren Midvolga-2 tankeriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Midvolga-2 Tankeri Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken saldırıya uğradığını bildirdi. 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur, gemi makineleri ile Sinop'a doğru seyretmektedir" dendi.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde de bir gemiyle tanker hedef alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "MAZUR GÖREMEYİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Karadeniz’de gemilerin hedef alınması endişe verici. Münhasır bölgemizdeki saldırıları mazur göremeyiz" mesajını vermişti.

