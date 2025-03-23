Son dakika: Kararlar açıklanmaya başlandı! Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz tutuklandı

İstanbul'da çarşamba sabahı başlatılan 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edildi.

KARARLAR AÇIKLANMAYA BAŞLANDI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesi biterken, kararlar da açıklanmaya başlandı.

BUĞRA GÖKÇE, SERDAR HAYDANLI VE TUNCAY YILMAZ TUTUKALNDI

Açıklanan kararlara göre ilk tutuklanan isimler İPA Başkanı Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz oldu. Cemal Ufuk Karakaya ve Bayram Taşkın, serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA KARARLARI ART ARDA GELİYOR! 3 İSİM DAHA TUTUKLANDI

Tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor. 3 ismin ardından yolsuzluk souşturması kapsamında, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay da tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...