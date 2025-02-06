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  4. Son dakika| Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

Son dakika| Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

06.02.2025 00:44
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

Son dakika| Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal’ın savcılık sorguları tamamlandı.

TUTUKLANDILAR!

24 Aralık 2013’ten bu yana İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak görev yapan Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
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