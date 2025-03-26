HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika... Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı gözaltında

Son dakika... Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı gözaltında

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.03.2025 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülke genelinde infiale yol açarken yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yangının çıktığı otelin sahibi olan Halit Ergül’ün eşi E.M.E. ve iki kızı, E.A., C.H. İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Son dakika... Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı gözaltında

Son dakika... 21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı.

8484383

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

568

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU TAMAMLADI

Öte yandan yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı.

fa

Türkiye yangın faciasında kaybettiği canları için ağlarken, olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

22 kişi tutuklanmıştı! Otel faciasında bir gözaltı daha 22 kişi tutuklanmıştı! Otel faciasında bir gözaltı daha

EŞİ VE 2 KIZI GÖZLATINA ALINDI

Emrullah Erdinç'in haberine göre yangının yaşandığı otelin sahibi olan Halit Ergül’ün eşi E.M.E. ve iki kızı, E.A., C.H. İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangınAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

THY uçağında herkesi panikletti! Yaptığı espri başına dert açtı

THY uçağında herkesi panikletti! Yaptığı espri başına dert açtı

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki!

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.