Son dakika... Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı gözaltında

Son dakika... 21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU TAMAMLADI

Öte yandan yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı.

Türkiye yangın faciasında kaybettiği canları için ağlarken, olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

EŞİ VE 2 KIZI GÖZLATINA ALINDI

Emrullah Erdinç'in haberine göre yangının yaşandığı otelin sahibi olan Halit Ergül’ün eşi E.M.E. ve iki kızı, E.A., C.H. İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.