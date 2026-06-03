SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, salı günü Grup Toplantısı'nda konuşacak

Son dakika: Özgür Özel, salı günü Grup Toplantısı olmayacak demişti. Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağı belirtildi.
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