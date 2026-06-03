HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, salı günü Grup Toplantısı'nda konuşacak

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağı açıklandı.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, salı günü Grup Toplantısı'nda konuşacak
Devrim Karadağ

Son dakika: Özgür Özel, salı günü Grup Toplantısı olmayacak demişti. Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu! Bakan Gürlek açıkladıGülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu! Bakan Gürlek açıkladı
Liselilerin kombucha mantarından elde ettiği biyomateryal yanık tedavisinde kullanılabilecekLiselilerin kombucha mantarından elde ettiği biyomateryal yanık tedavisinde kullanılabilecek

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.