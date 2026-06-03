YSK, CHP’nin itirazını neden reddettiğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu “mutlak butlan” ve ihtiyati tedbir kararına karşı yapılan itiraz başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararının gerekçesini yayımladı.

YSK, CHP'nin itiraz başvurusunu reddetme gerekçesinde, bölge adliye mahkemesi kararlarının incelenmesinin yetkili yargı mercilerinin görevi olduğunu, YSK'nın ise temyiz makamı olarak değerlendirme yapma veya iddiaların tespitine yönelik inceleme yetkisi bulunmadığını belirtti.

Kurul tarafından yayımlanan resmi gerekçeli karar metninde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından tesis edilen söz konusu kararın, halihazırda yürütülen ya da devam eden bir kongre veya kurultay sürecine ilişkin olmadığı, aksine daha önceki dönemlerde tamamlanmış olan kongre ve kurultay süreçlerini bağladığı kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu, bu sebepten ötürü seçim iş ve işlemlerinin idaresi, yürütülmesi ya da sürdürülmesine yönelik olarak kurul tarafından bu aşamada alınması gereken herhangi bir karar veya işlem basamağının bulunmadığını belirtti.

Söz konusu kararın gerekçe bölümünde, bölge adliye mahkemesinin aldığı kararın hukuki niteliği ve kapsamı aktarılarak aynen şu ifadelere yer verildi:

““Mahkeme kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz mercii değil. YSK’nın butlan kararını incelemesi bu yüzden mümkün değil. Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır”