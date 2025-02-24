Kocaeli'de rehine krizi! Lokantada bir kişiyi vurdu, içeridekileri rehin aldı... Özel harekat bölgede

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.
YARALI ADAM İÇERİDEN ÇIKARTILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı. Şüpheli ilk başlarda yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi kabul etmemişti. Yapılan görüşmeler sonucu yaralanan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Öte yandan olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Lokantanın bulunduğu sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(DHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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