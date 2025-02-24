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  4. Kocaeli'de rehine krizi! Lokantada bir kişiyi vurdu, içeridekileri rehin aldı... Özel harekat bölgede

Kocaeli'de rehine krizi! Lokantada bir kişiyi vurdu, içeridekileri rehin aldı... Özel harekat bölgede

24.02.2025 13:14
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24.02.2025 13:14
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareketli dakikalar yaşanıyor. İlçede bulunan bir lokantaya giden saldırgan, burada bir kişiyi yaraladı. Şüpheli daha sonra içeride bulunanları da rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıyı ilk başta teslim etmeyen şüpheli daha sonra ikna edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ayrıca saldırgan kimsenin içeriye girmesine izin vermiyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.

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YARALI ADAM İÇERİDEN ÇIKARTILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı. Şüpheli ilk başlarda yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi kabul etmemişti. Yapılan görüşmeler sonucu yaralanan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Lokantanın bulunduğu sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze rehine
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