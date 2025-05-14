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Son dakika: Kremlin duyurdu! Putin Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek

Son dakika haberi: Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlenirken yeni bir gelişme yaşandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyeceğini duyurdu. Putin'in zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyordu. Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump da "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim." açıklamasını yapmıştı.

Son dakika: Kremlin duyurdu! Putin Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek
Metin Yamaner

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Zelenskiy'den de olumlu yanıt gelmişti. Zelenskiy yaptığı açıklamada Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.
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"TÜRKİYE'YE DE GİDEBİLİRİM"

Dünyanın gözünü diktiği kritik zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılması da bekleniyordu. Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı son açıklamada Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Trump, "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" şeklinde konuşmuştu.

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PUTİN'İN İSMİ LİSTEDE YER ALMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onaylarken, Putin'in ismi listede yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

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RUS HEYETİ BELLİ OLDU

Rusya, İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.

ZELENSKIY ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya putin
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