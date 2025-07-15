Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... Uzun namlulu silahlar kullanıldı, 2 kişi yaralandı: "Keleşlerle kaçıyorlar"

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar yaşandı. Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI! 2 KİŞİ YARALANDI

Uzun namlulu ve otomatik silahların kullanıldığı saldırıda iki kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"KELEŞLERLE KAÇIYORLAR"

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde bir kişinin "Keleşlerle kaçıyorlar" dediği duyuldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır