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SON DAKİKA | Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi: Ege'de deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Kütahya, Manisa ve çevre illerde hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün Kütahya'nın Simav ilçesi olduğunu büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.

SON DAKİKA | Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Devrim Karadağ

Son dakika deprem haberi: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünü AFAD, Simav ilçesi olarak duyurdu.

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AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa Kütahya Simav afad
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