SON DAKİKA | Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünü AFAD, Simav ilçesi olarak duyurdu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."