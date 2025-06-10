SON DAKİKA | Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünü AFAD, Simav ilçesi olarak duyurdu.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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