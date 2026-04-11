Son dakika| AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.8 şiddetinde deprem!

AFAD'ın belirlemesine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

#DEPREM: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde, saat 17.31’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/niaV3qM2p3 — AFAD (@AFADBaskanlik) April 11, 2026

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ DE 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli de Kütahya Simav'daki depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Işın, “Bugün Simav ilçemiz Yemişli köyünde 17.31’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.