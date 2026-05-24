Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! FBI alarma geçti

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulmasıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

ALARMA GEÇİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

CANLI YAYINA DA YANSIDI

Gizli Servis'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.

TRUMP BEYAZ SARAY'DAYDI

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etmişti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır