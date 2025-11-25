HABER

Son dakika! Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Korkunç olayla ilgili soruştırma başlatıldı.

Son dakika: Mardin'den kahreden bir haber geldi. Aynı aileden 3 kişi başından vurulmuş halde bulundu. Cansız bedeni bulunan kişilerin kimlikleri belli oldu. Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) hayatını kaybettiği belirlendi. Çok sayıda ekip olay yerine giderken olayın nedeni de araştırılmaya başlandı.

KOMŞULARI HABER ALAMADI

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

