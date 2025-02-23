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  4. Son dakika | Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Son dakika | Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

23.02.2025 11:37
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Son dakika haberi: AK Parti'de yeni MKYK kadrosu belli oldu! Büyük kongre heyecanı yaşanırken liste yayımlandı. Yeni kadroda Hayati Yazıcı, Ünal Karaman, Efkan Ala, Mesut Özil gibi birçok dikkat çeken isim var. İşte Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri tam listesi...

Son dakika | Mesut Özil, Serap Yazıcı, Ünal Karaman... AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu!

Son dakika haberi: AK Parti 'değişim' beklentisiyle 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştiriyor. Partide yönetim kadrolarının değişmesi bekleniyordu. Yeni MKYK listesi paylaşıldı. Kongrede 1607 delege oy kullanacak.

İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ MKYK'SI

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AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAYISI 19'A YÜKSELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.

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3 YENİ BAŞKANLIK

Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı, "Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştiriliyor. 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor." bilgisini paylaştı.

16'DAN 19'A ÇIKIYOR

Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak. Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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mkyk
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