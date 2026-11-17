Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki haftalık olağan grup toplantısının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında kabul etti. Görüşmeye ilişkin yansıyan görüntülerde MHP Lideri Bahçeli'nin karşılaması yer aldı.

BAHÇELİ, GÜRLEK'İ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesinde kaydedilen görüntülerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam odasından çıkarak koridora yöneldiği ve asansör kapısının önüne kadar gelerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'i beklediği görüldü.

Asansörden inen Bakan Gürlek ile tokalaşan Bahçeli, daha sonra konuğuna eşlik ederek birlikte makam odasına geçti. Makam odasının kapısının kapanmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Söz konusu 'sürpriz' görüşme 40 dakika sürdü. Bir açıklama yapılmadı.