Son dakika | Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi gözaltında! Marka Yatırım Holding’e operasyon

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 3 ilde Marka Yatırım Holding’e yönelik düzenlenen operasyonda Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Marka Yatırım Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Adana ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay’da 15 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyon sonucunda Mine Tozlu Biçer’in yanı sıra Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güldün ve Ahmet Al’ın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Savcılık açıklamasında, operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenilirken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik incelemelerin de sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

