SON DAKİKA | MSB'den şehit olan 12 askerimizle ilgili yeni açıklama!

Son dakika! 28 Mayıs 2022'de mağara arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını almak için harekete geçen askerlerimiz, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından etkilendi. 6 Temmuz sabahı başlayan operasyonda acı haberlerler peş peşe gelirken Türkiye adeta kahrolmuştu. 12 askerimizin şehit düştüğü olayla ilgili MSB'den yeni bir açıklama geldi. Haftalık yapılan basın bilgilendirme toplantısında MSB, şehit olan 12 askerimizin yaşadığı olayla ilgili detayları paylaştı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

(Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin) Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir.

(Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

(Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

(Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin) Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır