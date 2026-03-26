Son dakika | NATO'dan Irak kararı! MSB duyurdu: Türk askeri Bağdat'tan tahliye edildi

Son dakika haberi: NATO'dan kritik bir Irak kararı geldi. NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararıyla Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı gelişmenin detaylarını duyurdu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'taki Türk askeri tahliye edildi. Karar, NATO çekilme planı kapsamında alındı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.

"BAĞDAT'TAKİ TSK PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ"

Bakanlık kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır."

'NATO KARARGAHI' PLANI

Kurulması planlanan NATO çok uluslu Kolordu Karargah'ına ilişkin yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO'ya beyan edilmiştir" dendi.

EUROFIGHTER'LAR NE ZAMAN GELECEK?

(Eurofighter teknik ve lojistik destek sözleşmesine değinilirken "Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır" açıklaması yapıldı.

ORDU'DA BULUNAN İDA

Bakanlık kaynakları, Ordu sahilinde bulunan İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) ilişkin "21 Mart'ta Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir" diye açıklama yaptı.

Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemesi ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi verilmesi gerektiği vurgulanırken "Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır" dendi.

KATAR'DA DÜŞEN UÇAK

Katar'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır."

Öte yandan 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemlerinin 25 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi.

