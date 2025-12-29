HABER

Son dakika | Narin Güran cinayetinin tartışmalı ismi için yeni karar! Nevzat Bahtiyar'a yeniden mahkeme yolu gözüktü

Son dakika haberi: Yargıtay'dan Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli karar geldi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozuldu. Bahtiyar, öldürmeye yardım suçundan yargılanacak.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'nin yüreğini dağlayan Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar cinayetin kuşkusuz en tartışmalı isimlerindendi. Yargıtay yeni bir karar verdi.

ANNE, BABA VE AMCANIN CEZALARI ONANDI

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN YARGILANACAK

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, ’suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’ suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolmuştu. 19 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından Narin'in cansız bedeni bir dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. Adli tıp raporuna göre Narin aynı gün boğularak öldürülmüştü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.

İddianamenin kabulüyle başlayan dava sonucunda 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

