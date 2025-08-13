SON DAKİKA | Osmaniye'deki orman yangınından acı haber! Bir işçi şehit oldu, bir işçi yaralandı

Son dakika | Türkiye; Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu yangınlardan, İzmir/Buca, İzmir/Aliağa, Çanakkale/Dardanos, Çanakkale/Ayvacık, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler, Antalya/Kepez, İzmir/Dikili ve Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı.

OSMANİYE'DEN ACI HABER

Kahramanmaraş'ta Göksun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Osmaniye'deki yangından acı haber geldi.

Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını için alevlerle müdahlaeye giden arazöz kaza yaptı.

1 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Devrilen arazözdeki bir işçi şehit oldu, bir işçi de yaralandı.

İşte devam eden orman yangınlarında son durum...

KAHRAMANMARAŞ PAZARTESİDEN BERİ YANIYOR

Kahramanmaraş'taki yangın pazartesi günü, Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.

Sarp arazi yapısı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü.

Alevler büyük oranda kontrol altına alınsa da, ilerleyen saatlerde tekrar alevlendi.

Söndürme çalışmalarının ikinci gününde hava kararana kadar ekipler dört helikopter de destek verdi.

Yangına müdahale sürüyor.

İZMİR - BUCA KONTRO ALTINDA

İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki yangın dün saat 18.00 sıralarında, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda başladı.

Bir minibüsten yükselen alevler, ormanlık alana sıçadı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hava kararana kadar söndürme çalışmalarına dört uçak ve iki helikopter de destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

BUCA YANGINIYLA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan aracın sürücüsü, tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı.

Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUCA'DA GENİŞ BİR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Buca'da dün bütün gece yanan bölge bu sabah drone ile görüntülendi. Bölgeden gelen fotoğraflarda, alevlerin yerleşim yerlerinin çevresini sardığı ve geniş bir alanın küle döndüğü görüldü.

İZMİR - ALİAĞA - KONTROL ALTINDA

Dün aynı saatlerde Aliağa'dan da yangın haber geldi.

Otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Alevler, Çoraklar mahallesine yaklaştı.

Yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne sıçramasını önlemek için güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangın bu sabah kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE - DARDANOS KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki yangın dün saat 13.30'da bir tarım arazisinde başladı.

Alevler ormanlık alana sıçradı.

Daha sonra da rüzgarın etkisiyle, yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

ALEVLER YAZLIKLARI SARDI

Çok sayıda evin yandığı Güzelyalı Mahallesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi.

Halileli Mahallesi ve Erenköy'deki evler de tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, yangın bölgesinde mahsur kalan çok sayıda hayvanı da kurtardı.

TEKNELERLE KURTARILDILAR

Yangın nedeniyle Dardanos mevkisinde mahsur kalanlar oldu.

Vatandaşlar; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçlarıyla güvenli bölgelere götürüldü.

Bölgede ulaşımın aksamaması için de yoğun güvenlik önlemi alındı.

BOĞAZ VE HAVALİMANI KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik bir süre tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale-Ezine karayolunun da bir bölümünde ulaşım durduruldu.

Yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Çanakkale Havalimanı pisti de, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele araçları hariç olmak üzere geçici olarak kapatıldı.

Havalimanı ve boğaz bir süre sonra ulaşıma açıldı.

TARİHİ TABYANIN ÖNÜNDE ALEVLERLE MÜCADELE

Bölgede etkili olan alevler sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine doğru ilerlemeye başladı.

Bu bölgede Turgut Reis Tabyası'nın bulunması ekipleri alarma geçirdi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler tarihi tabyaya ulaşmadan durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dardanos yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale'deki yangınlarda 16 hava ve 489 kara aracıyla mücadele edildiğini belirten Yerlikaya, "13 noktadan, bin 983 vatandaşımızı kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye edildi." dedi.

139 kişinin yangından etkilendiğini söylene Yerlikaya, hastanelerde 4 vatandaşın tedavi gördüğünü belirtti.

ANTALYA - KEPEZ KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

MANİSA - SOMA KONTROL ALTINDA

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında önceki gün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Soma İlçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev yapan orman kahramanlarımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Soma." ifadelerine yer verildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, orman yakınında spiral makinesiyle demir keserken yangına neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

EDİRNE - ENEZ KONTROL ALTINDA

Edirne'de de alevlerle mücadele vardı.

Yangın dün akşam; Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarında başladı.

Ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle yerlerim yerlerine yaklaştı.

Gülçavuş Mahallesinde bazı evler zarar gördü.

Bölgede önlemler artırıldı.

Gülçavuş Mahallesi ve sahil kesimindeki yazlıklar, tedbiren tahliye edildi.

Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.

BOLU - MUDURNU KONTROL ALTINDA

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Göncek Köyü'nde saat 12.26 sıralarında tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY - YAYLADAĞI KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE - AYVACIK KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de bir diğer yangın ise Ayvacık'ta çıktı.

Çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR - DİKİLİ KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alevlerin sıçradığı üç bina zarar gördü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.