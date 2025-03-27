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Son dakika | Facianın ilk anları ortaya çıktı! Şampiyon milli kayakçıyla babası can vermişti: Otel müdürü gözaltına alındı

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Sabaha karşı Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yangının ilk anları bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu arada otel müdürü gözaltına alındı.

  1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürüldü.

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AİLECEK DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi.

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BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fikriye Usta'nın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

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BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde, saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personelle anında müdahale edilerek, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA: OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine cumhuriyet başsavcı vekiliyle 2 savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürünün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Otel müdürünün dün akşam saatlerinde Usta ailesiyle tesisin arka tarafındaki kafeterya alanında mangal yaptığı ve daha sonra otelden ayrıldığı iddia edildi.

Bu arada yangının ilk anlarına ilişkin çevredeki bir otelin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında saat 05.22'de önce küçük bir alevin görüldüğü ardından 05.23'te yangının birden yükseldiği yer alıyor.

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İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞLAR

Otelin 2 Ocak'ta basit konaklama belgesinin iptaline yönelik işlemlerin ardından Osmangazi Belediyesince de iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 2 Şubat'ta iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Osmangazi Belediyesince 10 Şubat'ta yeniden ruhsat düzenlendiği öğrenildi.

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Bu arada, Uludağ Alan Başkanlığı'nın da otelin yangın tedbirleri için kontrol edilmesini belediyeden talep ettiği, itfaiye tarafından yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilerek 27 Ocak'ta rapor düzenlendiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen itfaiye raporunun Osmangazi Belediyesine ⁠7 Şubat'ta gereği için gönderildiği ve belediye tarafından yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

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MİLLİ SPORCU BERKİN USTA OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'yı örnek alan ve 2,5 yaşından itibaren kayakla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'inci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti.

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2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda, "Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp bu sporda bizim de dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum." demişti.

Aynı otelde babasını da kaybeden Berkin Usta'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Uludağ'dan video paylaştığı görüldü.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Müdür Bursa Uludağ otel
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