Son dakika | Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Tehdit aldığını duyurdu! "O yumruk bize değmez, canımızı yakmaz"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında uğradığı saldırı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamada bulundu.

"BUGÜN BARIŞIN KONUŞULMASI LAZIM"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik.

Bugün Ceren’i gırtlağım düğümlenerek dinledim. Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması, hak ihlallerinin son bulması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler.

"TEHDİTLER ALIYORUZ"

Bir süredir tehditler alıyoruz. Olay olduktan sonra kızımı, eşimi arayıp devam ediyorum dedim. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Genel başkanlar hapse kondu, linç girişimine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.

"SİYASET KURUMUNA YAPILMIŞ BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYORUM"

Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş... Arkasından ne çıkarsa çıksın birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.

"O YUMRUK BİZE DEĞMEZ, CANIMIZI DA YAKMAZ"

Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz.