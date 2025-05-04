Cani Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi siyasetçi çıktı: 'Zafer Partisi' ve 'Sinan Oğan' detayı

Çocuklarını katletti, 16 yıl sonra serbest kalıp Özgür Özel'e saldırdı! Cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi ise siyaset sahnesinden ve Alparslan Türkeş'in yakın korumalığından tanınıyor.
Selçuk Tengioğlu’nun abisi Davut Tengioğlu’nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu, teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı. Tengioğlu’nun tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu çıktı.
Davut Tengioğlu’nun 2024 yılında Sinan Oğan ile yakın temas halinde olduğu belirtilen Türkiye İttifak Partisi'ne katıldığı öğrenildi.
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