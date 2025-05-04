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Cani Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi siyasetçi çıktı: 'Zafer Partisi' ve 'Sinan Oğan' detayı

Türkiye bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleşen cani saldırgan Selçuk Tengioğlu'yu konuşuyor. Karanlık bir geçmişe sahip olan Tengioğlu'nun ağabeyinin siyasette yer aldığı ortaya çıktı. Geçmişte Alparslan Türkeş'in korumalığını yapan ağabey Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olduğu, daha sonra Sinan Oğan'ın partisine katıldığı öğrenildi.

Cani Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi siyasetçi çıktı: 'Zafer Partisi' ve 'Sinan Oğan' detayı
Hazar Gönüllü

Çocuklarını katletti, 16 yıl sonra serbest kalıp Özgür Özel'e saldırdı! Cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi ise siyaset sahnesinden ve Alparslan Türkeş'in yakın korumalığından tanınıyor.

ZAFER PARTİSİ KURUCU ÜYELERİNDEN

Selçuk Tengioğlu’nun abisi Davut Tengioğlu’nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu, teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı. Tengioğlu’nun tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu çıktı.

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SİNAN OĞAN'IN PARTİSİNE KATILMIŞ

Davut Tengioğlu’nun 2024 yılında Sinan Oğan ile yakın temas halinde olduğu belirtilen Türkiye İttifak Partisi'ne katıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Tengioğlu
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