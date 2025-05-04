Son dakika | Cinayetten sabıkalı! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu iki çocuğunu öldürmüş: Karanlık geçmişi ortaya çıktı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni çıkışında yanında kurmaylarıyla yürürken kendisine yaklaşan saldırgan Selçuk Tengioğlu, Özel'in suratına sert bir darbe indirdi.
Saldırgana anında müdahale edilirken Özel'in saldırının ardından başını tuttuğu görüldü.
Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun cinayet suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.
Tengioğlu'nun 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Tengioğlu’nun ayrıca cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.
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