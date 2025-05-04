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Son dakika | Cinayetten sabıkalı! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu iki çocuğunu öldürmüş: Karanlık geçmişi ortaya çıktı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kim olduğu merak ediliyordu. Özel'in suratına darbe indiren Tengioğlu'nun cinayetten sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tengioğlu'nun ayrıca şiddet, cinsel taciz gibi birçok suçtan defalarca gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika | Cinayetten sabıkalı! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu iki çocuğunu öldürmüş: Karanlık geçmişi ortaya çıktı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni çıkışında yanında kurmaylarıyla yürürken kendisine yaklaşan saldırgan Selçuk Tengioğlu, Özel'in suratına sert bir darbe indirdi.

Saldırgana anında müdahale edilirken Özel'in saldırının ardından başını tuttuğu görüldü.

CİNAYETTEN SABIKALIYMIŞ

Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun cinayet suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Tengioğlu'nun 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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TACİZ, ŞİDDET... TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Tengioğlu’nun ayrıca cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
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